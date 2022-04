Reggio Calabria, nuovo centro di aggregazione in città: al via il progetto ‘Noi, ragazzi di oggi’

21 Aprile 2022 15:15

Nasce a Reggio Calabria “Noi, ragazzi di oggi”: un punto di riferimento e di aggregazione sociale per i giovani nel quartiere “Modena”

Riunire i ragazzi di oggi e trasformarli negli uomini di domani. È questo l’ultimo, nobile obiettivo perseguito dalla Cooperativa Libero Nocera di Reggio Calabria che, negli ultimi anni, si è rimboccata le maniche per dar vita ad un centro di aggregazione sociale nel quartiere “Modena“.

Nuovo centro di aggregazione sociale per i ragazzi di Modena

“Noi, ragazzi di oggi” è il nome del progetto che, proprio in queste settimane, sta finalmente prendendo vita dopo un lungo percorso. La “Libero Nocera“, aggiudicataria dell’avviso pubblico “per la concessioni di contributi agli enti del terzo settore per la realizzazione di interventi a sostegno dell’inclusione e coesione sociale “REGGIO RESILIENTE” – PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 3 Servii per l’inclusione sociale”, è pronta a condividere con la città l’ambizioso progetto che porterà alla creazione di punto di riferimento, nel cuore della periferia sud, per i giovani.

Obiettivo? Migliorare ed incrementare il livello di welfare comunitario nel territorio di Reggio Calabria ponendo al servizio della comunità un vero e proprio luogo di aggregazione in cui realizzare e garantire la promozione dell’arte, della musica, della cultura, della creatività e dello sport.

Un punto di riferimento per i ragazzi

Non è di certo una sorpresa scoprire che l’Italia sia tra i paesi meno virtuosi a livello comunitario in tema di coesione sociale, né tantomeno che la situazione peggiori alle nostre latitudini. Alcuni studi hanno dimostrato, infatti, che la coesione sociale diminuisce progressivamente spostandosi verso il centro-sud ed il sud Italia.

È a questa esigenza che la cooperativa sente il bisogno di dare un forte segnale di rivoluzione partendo dalle radici del problema. Occupandosi di relazioni sociali, economia, parità di genere, cultura, inclusione sociale e non discriminazione, ambiente e fiducia, la “Libero Nocera” ha in mente di costituire un punto di riferimento per tutti quei ragazzi ed adolescenti provenienti dalla poverty map, nei confronti dei quali garantire quel “mutuo aiuto”, che farà di loro gli uomini di domani.

Nelle prossime settimane saranno organizzati alcuni momenti di incontro con la parrocchia del quartiere S. Pio X, il quartiere scout e con il dirigente della scuola ‘Telesio-Montalbetti‘.