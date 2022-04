Reggio Calabria, Catona e l’Anoneto Bilardi ai Soliti Ignoti: le specialità reggine esaltate su Rai 1

19 Aprile 2022 21:14

Reggio Calabria protagonista della puntata odierna dei Soliti Ignoti, il game show che va in onda in prima serata su Rai 1. Ospite del programma condotto da Amadeus è stato il reggino Paolo Bilardi, uno dei giovani proprietari dell’azienda agricola Bilardi, nata nel 1988 e con sede a Catona. La “specialità della casa” è sicuramente l’Annona, un frutto che da tempo ha conquistato la De. Co. (Denominazione Comunale). Come il Bergamotto infatti, anche l’“Annona di Reggio Calabria” è un prodotto esclusivo della città calabrese, dalla storia poco conosciuta ma molto particolare, raccontata poco meno di un anno fa ai microfoni di StrettoWeb. “Il microclima nella nostra città è perfetto per la coltivazione di frutti tropicali come l’avocado, il mango e l’annona”, ha spiegato Paolo Bilardi, ricordando le varie produzioni dei propri terreni.