Reggio Calabria, non ti puoi presentare così: il cartello Infopoint lasciato in mezzo alle frasche

9 Aprile 2022 18:52

Un cartello, peraltro, poco utile visto che il box dell’Infopoint è ormai da tempo inutilizzato

Per una città dal volto turistico, che però si presenta così all’inizio del suo chilometro più bello. E’ una foto emblematica quella che un lettore da Reggio Calabria ha inviato alla nostra redazione: il cartello infopoint, che dovrebbe indicare il piccolo box teoricamente a disposizione dei visitatori, è lasciato abbandonato in mezzo alle frasche di fronte all’Hotel Lungomare. Non è dato sapere se quel segnale sia caduto o staccato da qualcuno e messo in quel punto. Certo è che risulta essere davvero un peccato presentarsi così ai turisti approdati in città, magari dalla Sicilia, e che quindi dal Waterfront si spostano verso Piazza Indipendenza passando (quasi) obbligatoriamente da quel punto.