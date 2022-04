Reggio Calabria, barricata di spazzatura in contrada Maldariti: bloccato l’accesso delle auto alla superstrada!

3 Aprile 2022 13:53

Una vera e propria barricata di spazzatura impedisce di accedere da contrada Maldariti alla superstrada in direzione Reggio Nord: la segnalazione di un cittadino che, questa mattina, non riusciva a credere ai propri occhi

Quante volte vi sarà capitato, mentre siete a bordo della vostra macchina, di trovare una strada chiusa. È una bella seccatura! Dove cambiare i propri piani, trovare una via alternativa, magari dover allungare maledettamente il percorso e fare ritardo. Pensate che un cittadino di Reggio Calabria, nella mattinata odierna, si è trovato davanti una strada chiusa… dalla spazzatura! Una vera e propria barricata di sacchetti, materiale di scarto e assi di legno situata nella strada che da contrada Maldariti permette di imboccare la superstrada in direzione Reggio Nord. L’automobilista, che ha segnalato la situazione alla redazione di StrettoWeb, non poteva credere ai propri occhi. “Vergogna agli incivili e vergogna a chi non raccoglie la spazzatura“, l’amaro commento dell’uomo.