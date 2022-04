25 Aprile 2022 14:32

Reggio Calabria: ecco il bando del Concorso Internazionale di Poesia “Incontriamoci Sempre” per le sezioni Italiano e Dialetto

È partito ufficialmente il bando del Concorso Internazionale di Poesia “Incontriamoci Sempre” per le sezioni Italiano e Dialetto. “Progetto ambizioso” dichiara il presidente Pino Strati “frutto di un’ organizzazione capillare, grazie alla passione fin qui messa in campo da Incontriamoci Sempre da dodici anni a questa parte. In queste ore si sta lavorando per pubblicare il bando del concorso di poesia nei siti

specializzati in materia di poesia, e, attraverso una serie di comunicazioni mirate, raggiungere molti paesi del mondo, dove è forte la

concentrazione della comunità di Italiani, in particolare Calabresi. Contatti avanzati sono in atto con le nostre comunità, attraverso associazioni, in Argentina, Australia, Usa, Canada, Germania, Svizzera, Francia e Belgio.” Molte le novità inserite nel bando, tra cui anche l’opzione dell’invio degli elaborati via email, oltre al classico invio con affrancatura o per raccomandata con la rituale busta chiusa.

“Si rammenta che” conclude Strati “in dodici anni, gli elaborati poetici ricevuti hanno superato abbondantemente le cinquemila unità, grazie al grande lavoro di Incontriamoci Sempre. Abbiamo coniato come motto di questo concorso, la seguente frase: “che fantastica è la storia!”.