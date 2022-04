Reggio Calabria, Attendiamoci presenta il musical “Il Re Leone”: dal 20 al 22 maggio al Teatro Cilea

29 Aprile 2022 13:11

Il Re Leone – Il musical: i ragazzi di Attendiamoci vogliono ripartire. Spettacolo interamente realizzato da giovani volontari. Dal 20 al 22 maggio al Teatro Cilea

“Ricordati chi sei“. È questa la frase centrale del messaggio educativo che Attendiamoci vuole lanciare attraverso il musical: “Il Re Leone”, riportando in mezzo alla gente il proprio carico di allegria e speranza. L’Associazione Attendiamoci, all’interno delle proprie attività di servizio ai giovani, presenta dunque un nuovo spettacolo carico di emozioni, frutto di un lungo lavoro laboratoriale ricominciato sei mesi fa dopo la battuta d’arresto dovuta alla pandemia.

Il 20, 21 e 22 maggio, presso il Teatro Comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria, verrà proposta una rappresentazione ispirata al famoso cartone animato Walt Disney, per vivere un’esperienza entusiasmante nell’ambito delle attività da sempre promosse dall’Associazione. La programmazione è densa e per tutti i gusti: due serali (20 e 21 maggio), una pomeridiana (22 maggio), nonché due matinée (20 e 21 maggio) dedicati agli Istituti Scolastici di Reggio Calabria e provincia.

Tutte le persone coinvolte (registi, attori, musicisti, coreografi, costumisti ecc.) sono esclusivamente volontari che, nel corso di questi mesi, hanno deciso di dedicare grandissima parte del proprio tempo libero alla ideazione ed alla organizzazione dello spettacolo. Mesi in cui grazie a dedizione, creatività e sperimentazione si è creato un clima di armonia, divertimento e crescita, nella costruzione dello spettacolo passo dopo passo. Tutto ciò che andrà in scena, infatti, altro non è che il frutto di una sinergia di un numeroso gruppo di persone: non solo chi calcherà il palco interpretando i personaggi tratti dall’omonimo cartone animato della Disney ma anche chi ha collaborato nella regia, nella realizzazione di coreografie e costumi impegnandosi e mettendo al servizio di questa iniziativa competenze, abilità, passione.

Oltre a loro, degno di nota l’apporto fornito dai ragazzi di due scuole cittadine: il “Piria” e il “Telesio-Montalbetti”, i cui alunni partecipano al musical con una piccola parte attraverso il progetto S.C.E.G.L.I. realizzato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la famiglia: il percorso dedicato alle scuole con il quale Attendiamoci punta a riattivare sogni, speranze e relazioni dei giovani del territorio, dopo anni difficili dovuti alla pandemia.

Il ricavato dei biglietti del Musical consentirà di sostenere le spese (affitto del teatro, service, diritti relativi alla SIAE, noleggio attrezzature e servizi per la realizzazione), prevedendo una beneficienza a sostegno delle attività dell’Associazione Attendiamoci, impegnata, ormai da più di venti anni, in attività di prevenzione del disagio giovanile e promozione delle risorse personali, e l’idea del musical nasce nell’alveo della continua ricerca di proposizione ai giovani della nostra città di attività formative anche attraverso strumenti non tradizionali.

Grazie alla realizzazione di un’opera teatrale musicale, la formazione è veicolata dall’espressione artistica e dalla possibilità di mettersi in gioco e sviluppare il proprio talento personale.

Vi attendiamo quindi numerosi per vivere un’esperienza unica e ricca di magia, preparata con cura e dedizione da più di ottanta giovani, per lanciare un chiaro messaggio di speranza in una città in cui troppo spesso si respira un’atmosfera di desolazione e in un contesto che richiede a tutti uno sforzo per ripartire, affinché, prendendo spunto da una delle più celebri colonne sonore del musical, «ogni vita rinascerà in un fiore, che fine non ha».

Orari spettacoli

SERALE: 20 e 21 maggio ore 20:30

POMERIDIANO: 22 maggio ore 18:00

SPECIALE SCUOLE: 20 e 21 maggio ore 10:00

I biglietti sono in esaurimento, ed è ancora possibile prenotarli:

online al link: bit.ly/musicalreleone

in presenza, presso la sede legale di Attendiamoci in via del Salvatore n. 27 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Per informazioni chiamare al numero 0965312689 oppure 3202591687, oppure mandare una mail a segreteria@attendiamoci.it.