Reggio Calabria: assunti 10 nuovi agenti di Polizia Locale. Il Comandante Zucco: “si occuperanno di viabilità stradale” | INTERVISTA

22 Aprile 2022 11:21

Reggio Calabria: assunti 10 nuovi agenti di Polizia Locale, i contratti saranno a tempo determinato. Le parole del comandante Zucco

Questa mattina, presso la sede del Comando di Polizia Locale di viale Aldo Moro a Reggio Calabria, sono stati contrattualizzati 10 agenti di Polizia Locale a tempo determinato. Soddisfatto il comandante Zucco: “sono i primi dieci assunti dei 41 agenti totali che saranno a disposizione per tre mesi nel corso del 2022 grazie al progetto di sicurezza urbana redatto dal Comando, approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno. Gli operatori, dopo un breve corso, si occuperanno di viabilità stradale sotto l’egida degli ufficiali e degli agenti a tempo indeterminato che hanno molto esperienza”, conclude. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA completa.