Reggio Calabria: assegnati al Comando dei Vigili del Fuoco due nuovi autoveicoli idonei per interventi aeroportuali | FOTO

5 Aprile 2022 11:59

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha assegnato al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria due nuovi autoveicoli idonei per affrontare interventi di tipo Aeroportuale. I due automezzi, appartenenti alla categoria AISP “Autoidroschiuma polvere”, sono stati dislocati presso il Distaccamento Vigili del Fuoco all’interno del sedime aeroportuale Cittadino. La comandante, ing. Maria Cavaliere, mette in risalto che il potenziamento del parco veicoli antincendio, con automezzi di ultima generazione, permette di migliorare gli standard di sicurezza del dispositivo antincendio aeroportuale. Gli automezzi hanno in dotazione materiali tecnici idonei ad affrontare interventi coinvolgenti aeromobili oltre a 7.750 litri di acqua, 550 litri di schiumogeno e 250 Kg di polvere estinguente da usare in caso di incendio. Ogni automezzo è gestito da due operatori Vigili del Fuoco che dopo un primo breve periodo di addestramento inizieranno a utilizzare questi mezzi che rappresentano un valido supporto sia per l’attività di prevenzione che contro gli incendi di aeromobili presso l’aeroporto “Tito Minniti”.