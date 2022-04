Reggio Calabria, arriva il ‘Distinguished Gentleman’s Ride’: in sella per la salute degli uomini

16 Aprile 2022 11:29

Reggio Calabria, grazie all’iniziativa di un reggino arriva il “Distinguished Gentleman’s Ride”

Il Distinguished Gentleman’s Ride sta per sbarcare nella città dello Stretto. Come? Grazie all’iniziativa di un reggino. L’evento, che si terrà il prossimo maggio, riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità sulla ricerca del cancro alla prostata e sulla salute mentale degli uomini.

Cos’è il Distinguished Gentleman’s Ride

“La nostra attenzione è rivolta ai gentiluomini che hanno avuto una vita dura. In particolare, raccogliamo fondi per la ricerca all’avanguardia sul cancro alla prostata e per i programmi di salute mentale e di prevenzione dei suicidi, come parte della nostra missione globale a sostegno della salute degli uomini. Questi fondi sono investiti dal nostro partner, Movember, la più grande organizzazione sanitaria maschile del mondo”.

È così che si presenta il progetto che, in 10 anni, è riuscito a raccogliere 340 mila partecipanti, coinvolgento 115 paesi del mondo e a devolvere oltre 31 milioni alla ricerca.

Il Distinguished Gentleman’s Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa. È stato ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive.

L’appuntamento a Reggio Calabria

A lanciare la sfida, in primo luogo ai motociclisti, ma anche a tutta la comunità di Reggio Calabria, è stato Fabio Bensaja, imprenditore e grande appassionato di moto che, qualche giorno fa, attraverso un post su Facebook, ha annunciato la data del grande evento:

“Cari amici motociclisti ed appassionati di due ruote, sono onorato di comunicarvi che il 22 maggio 2022 Reggio Calabria ospiterà il raduno di fama mondiale “The Distinguished Gentleman’s Ride”, nato a Sidney per riunire i motociclisti in stile classico e vintage con un nobile scopo benefico. Vi aspetto, iscrivetevi online all’appuntamento di Reggio Calabria ed entrate a far parte di una grande famiglia di oltre 100.000 rider sparsi in 170 Paesi del mondo così da ricevere ulteriori aggiornamenti sull’evento storico che stiamo organizzando in città (NB: iscrizione e partecipazione gratuite)”.

Al momento risultato 37 i piloti registrati, per un totale di 247€ raccolti. La speranza è che, come spesso accade, la città possa mostrare al mondo il suo grande cuore e aderisca in massa all’iniziativa dal nobile scopo.