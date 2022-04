4 Aprile 2022 21:55

L’episodio è avvenuto in via Santa Lucia al Parco

Attimi di paura domenica al centro di Reggio Calabria. Una signora con una panda si è ribaltata in via Santa Lucia al Parco, poco prima di arrivare al parco Caserta. Nonostante la dinamica, l’anziana è rimasta quasi illesa ed è stata curata sul posto dai soccorritori del 118. Necessario poi l’intervento dei vigili del Fuoco per riportare a terra il mezzo.