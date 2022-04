Reggio Calabria: Ambiente Mare Italia – AMI presenta il nuovo programma di iniziative di intervento, tutela e sensibilizzazione ambientale

3 Aprile 2022 14:02

Reggio Calabria, Ambiente Mare Italia – AMI nasce dalla volontà di unire le migliori esperienze e professionalità del Paese per garantire un reale cambiamento, un’effettiva transizione energetica ed ecologica

Oggi Ambiente Mare Italia – AMI ha incontrato i cittadini, le autorità, i rappresentanti degli enti locali e le associazioni di Reggio Calabria per parlare di una transizione ecologica giusta e più inclusiva e di una rivoluzione green come occasione di crescita per i giovani.

Erano presenti all’incontro il Presidente Nazionale di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti, la responsabile di AMI Reggio Calabria, Francesca Rogolino, il responsabile di AMI Villa San Giovanni, Massimiliano Careri e autorità ed enti locali del territorio, tra questi: il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Vincenzo Marra; il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Reggio Calabria, Nancy Iachino; il Vice Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Reggio Calabria, Massimiliano Merenda; il Consigliere comunale di Reggio Calabria, Avv. Filomena Latì; il Consigliere comunale di Villa San Giovanni, Ing. Giovanni Imbesi. Modera il giornalista reggino Sergio Notaro.

“Ambiente Mare Italia – AMI” – afferma il Presidente Nazionale, Alessandro Botti – “nasce dalla volontà di unire le migliori esperienze e professionalità del Paese per garantire un reale cambiamento, un’effettiva transizione energetica ed ecologica. Fare rete è il nostro principale obiettivo, valorizzando l’impegno delle Istituzioni locali, degli Enti di ricerca e le Università, l’associazionismo locale e il mondo scolastico. AMI è felice di essere qui oggi. A Reggio Calabria c’è un grande entusiasmo e un reale desiderio di cambiamento”.

E aggiunge – “Reggio Calabria è una città meravigliosa, che come tutte le città italiane ha tanti problemi da superare. Il PNRR è un’occasione per creare una città sempre più inclusiva, giusta, verde e a misura d’uomo”.

“Con Ambiente Mare Italia – AMI faremo del nostro meglio sul territorio” – afferma Francesca Rogolino, Responsabile di Reggio Calabria -. “Ci siamo già attivati con campagne di sensibilizzazione ambientale sulla questione idrica e sulla tutela della biodiversità marina e abbiamo in programma tanti progetti e iniziative concrete rivolte alla cittadinanza e in particolare ai giovani. Prime fra tutte Italian Cleaning Tour e European Green Deal Lab”.

Italian Cleaning Tour, ICT è un progetto che coinvolge tutti i cittadini in un’attività di intervento ambientale con l’obiettivo di agire sul territorio con iniziative di pulizia delle aree soggette ad inquinamento ambientale come parchi cittadini, greti dei fiumi, laghi, lagune, spiagge e fondali marini e contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e al miglioramento della qualità ambientale.

“L’8 maggio – annuncia la Rogolino- “organizzeremo sulla spiaggia antistante il lido comunale di Reggio Calabria un beach clean up day e il 12 giugno, in occasione della “Veleggiata del Pianeta”, partiremo con le barche dal porto di Villa San Giovanni per monitorare lo stato di inquinamento da plastica e idrocarburi del nostro mare e verificare la presenza di eventuali reti fantasma pericolose per le specie marine, consentendone così l’immediata rimozione da parte degli organi competenti. Siete tutti invitati a partecipare”.

“Il Mare è il tesoro blu del nostro territorio; è ricchezza per la nostra provincia” – afferma Massimiliano Careri, delegato della delegazione di Villa San Giovanni presente all’iniziativa -. “La pesca non solo è fonte di sostentamento per tanti calabresi, ma è anche un’attività dalle antiche tradizioni. Per fortuna oggi si pratica sempre di più una pesca sostenibile e con meno impatto sull’ambiente e sul mare”.

E aggiunge – “Tanti mestieri sono legati al mare, alla scoperta e alla valorizzazione del territorio e in questo contesto siamo felici di presentare, alle autorità, ai rappresentanti degli enti locali e ai giornalisti presenti qui oggi, un progetto che ci sta molto a cuore perché è rivolto ai giovani e al loro futuro”.

Ambiente Mare Italia – AMI grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e con la collaborazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha realizzato una piattaforma di formazione a distanza www.europeangreendeallab.it per rispondere al reale bisogno di informare i più giovani sui temi dell’European Green deal. Il progetto nasce con l’obiettivo di fornire agli insegnanti uno strumento didattico che possa generare nei giovani delle aree del Mezzogiorno l’interesse verso nuovi mestieri e professioni in materia ambientale, al fine di colmare quel vuoto di differenze e di opportunità tra i minori. Il sito www.europeangreendeallab.it offre a tutti coloro che si iscriveranno gratuitamente alla piattaforma, percorsi formativi, realizzati in collaborazione con Università e Enti di ricerca, composti da: video lezioni tenuti da ricercatori e docenti qualificati e materiali multimediali.

“Colgo l’occasione – conclude Botti – “per lanciare un appello a tutte le scuole del territorio affinché diventino al più presto tutte plastic free. AMI Reggio Calabria e AMI Villa San Giovanni si rendono disponibili sin da ora ad aiutare le scuole nell’avvio di questo percorso”.

“E per finire” – chiude la Rogolino – “vi annuncio che il 18 settembre in collaborazione con l’Associazione Aspromonte Trails stiamo organizzando un trekking urbano alla scoperta de “La via delle Vecchie Fontane e dei forti umbertini” perché “se lo conosci lo ami, se lo ami lo proteggi”. Vi aspettiamo numerosi”.

Chi siamo

Ambiente Mare Italia – AMI è un’Associazione di promozione sociale nata dall’entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini, pronti a mettersi in gioco al fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. AMI opera con l’obiettivo di trasmettere attraverso il diretto intervento ambientale, l’informazione e la formazione, i valori di un vivere e operare secondo i principi di sostenibilità, di una economia circolare ed ecocompatibile.

AMI nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica.

Scopri di più su www.ambientemareitalia.org – www.liberamidallaplastica.it