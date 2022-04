Reggio Calabria, gli alunni dell’IC “G. Moscato” di Gallina in marcia per la pace 

14 Aprile 2022 12:11

Marcia per la pace organizzata dall’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di Gallina: gli alunni hanno sfilato per dire “no a tutte le guerre!”

A conclusione delle giornate scolastiche precedenti alle festività pasquali, l’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di Reggio Calabria, diretto dall’Avv. Lucia Zavettieri, ha sfilato per le vie di Gallina e di Arangea con la scuola primaria dei due plessi. Gli alunni hanno così ribadito la necessità di rispettare la Costituzione con un forte “No a tutte le guerre!“. La scuola si rende disponibile all’accoglienza degli alunni ucraini e ringrazia tutto il personale docente, ata, i genitori da sempre sensibili a questi temi e quanti si sono aggiunti al cammino per le vie dei quartieri Gallina e Arangea.