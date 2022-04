Reggio Calabria: all’Università “Dante Alighieri” sarà conferito il Premio “Vincenzo Panuccio” al Prof. Domenico Minuto

21 Aprile 2022 17:22

Venerdì 22 aprile 2022, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, sarà conferito il Premio alla Professione, alla Cultura e all’Impegno Sociale “Vincenzo Panuccio” 2022 al Prof. Domenico Minuto

Venerdi 22 aprile 2022, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, sarà conferito il Premio alla Professione, alla Cultura e all’Impegno Sociale “Vincenzo Panuccio” 2022 al Prof. Domenico Minuto. Il Premio è stato assegnato dal Comitato Promotore composto dalla Famiglia Panuccio, dalla Fondazione Mediterranea e dal Lions Club Reggio Calabria Host.

Saranno presenti alla premiazione: la Prof.ssa Avv. Francesca Panuccio, il Presidente della Fondazione Mediterranea Dott. Enzo Vitale, il Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host Prof. Avv. Giuseppe Strangio, Il Rettore dell’Università Dante Alighieri Prof. Antonino Zumbo, il Direttore del Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea Prof. Avv. Daniele Cananzi, il Prof. Dr. Antonino Monorchio Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Mediterranea, l’Avv. Massimo Serranò Presidente della XI Circoscrizione Lions, il Presidente della Zona Lions 28 Dott. Andrea Commisso il Presidente dell’Associazione ex allievi del Liceo Classico Prof. Avv. Michele Salazar, l’Ing. Genella D’africa Segretaria dell’Associazione ex allievi del Liceo Classico, la Prof. Maria Rosaria Rao, Preside del Liceo Classico Tommaso Campanella.

Domenico Minuto è nato a Reggio Calabria nel 1931. Dal 1953 al 1977 è stato docente di italiano e latino nei licei classici. Dal 1977 al 1994 è stato preside in un liceo classico e dopo nel liceo scientifico, membro della Deputazione di Storia Patria per la Calabria; socio dell’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici di Bruno Lavagnini di Palermo e dell’Associazione amici del Museo di Reggio Calabria; Socio fondatore del Comitato Permanente per gli incontri di Studi Bizantini, della Comunità Bizantina, della Comunità Bizantina San Cipriano di Reggio e dell’Accademia dei Vagabondi; socio onorario della Sezione di Italia Nostra di Reggio Calabria.