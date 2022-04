Reggio Calabria: alla Mediterranea iniziativa sulla sicurezza e la salute sul lavoro

29 Aprile 2022 09:15

Reggio Calabria: presso l’Aula Magna Quistelli dell’Università degli Studi Mediterranea è stata commemorata la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 2022

Nella giornata di ieri presso l’Aula Magna Quistelli dell’Università degli Studi Mediterranea, è stata commemorata la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 2022, organizzata dal Dipartimento DARTE con la collaborazione dell’Ordine Professionale degli Architetti P.P.C. della Città Metropolitana di Reggio Calabria in contemporanea agli altri eventi svolti in tutti i paesi del mondo curati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (I.L.O.). Dopo gli anni della pandemia, è stata ripresa l’iniziativa già portata avanti in precedenza, facendo tesoro dei risultati raggiunti in questo campo durante tutta la pandemia di COVID-19, che ha visto una partecipazione significativa di governi, datori di lavoro, lavoratori, attori della salute pubblica e di tutte le parti interessate a livello nazionale con l’obiettivo di avere un forte sistema di Salute e Sicurezza per proteggere gli ambienti di lavoro e salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Attraverso un dialogo sociale efficace, i governi e le parti sociali oggi partecipano attivamente a tutti le fasi dei processi decisionali in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro. Questo è importante per lo sviluppo e la revisione delle politiche e dei quadri normativi in questo campo per affrontare le sfide nuove del futuro mentre continuiamo a vivere una crisi sanitaria globale e ad affrontare i continui rischi per la salute e sicurezza nel mondo del lavoro. Ha introdotto l’evento, l’arch. Ilario Tassone, presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. che ha sottolineato l’importanza di una cultura della prevenzione e il sostegno alle iniziative che in questo settore l’Università reggina porta avanti da anni. È seguito l’intervento di Francesco Costantino, presidente territoriale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, che ha testimoniato l’impegno della stessa sui temi della sicurezza e salute ponendo particolare attenzione agli aspetti della cultura della prevenzione. Ha preso quindi la parola il prof. Massimo Lauria, coordinatore del Corso di Laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio, all’interno del quale viene portata avanti una specifica formazione sulla sicurezza che caratterizza anche uno dei moduli del master di secondo livello sul Building Information Modeling. La relazione di base, dal titolo “Agire insieme per costruire una positiva cultura della sicurezza e della salute” è stata tenuta dal prof. Renato Laganà, responsabile del Laboratorio di Sicurezza nei Cantieri, che ha esplorato, attraverso il tema della partecipazione e del dialogo sociale nella creazione di una positiva cultura della sicurezza in Italia e nel Mondo che si attua attraverso il coinvolgimento significativo di tutte le parti sociali e il miglioramento continuo della sicurezza e salute sul lavoro.