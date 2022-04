Reggio Calabria, al Circolo Polimeni la finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di dama

11 Aprile 2022 11:54

Sabato 9 aprile presso il Circolo del tennis “Rocco Polimeni“ di Reggio Calabria, si è svolta la finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di dama. La Scuola Privata “Nuovi Orizzonti” della dirigente Teresa Muraca, ha preso parte a quest’ultima con due squadre.

Al termine dei cinque turni di gioco, la squadra composta da Viola Coppolino, Gabriele Trunfio e Paolo Cuzzocrea ha avuto la meglio sui pari età delle altre scuole partecipanti, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio e conquistando così, il diritto a partecipare alla finale nazionale dei Gss che si disputerà in Toscana, il prossimo mese di maggio. Da segnalare il terzo posto dell’altra squadra composta da Vincenzo Zappalà, Domenico Cozzucoli e Mattia Grilletti. I giovani damisti della “Nuovi Orizzonti”, si sono dimostrati dunque ancora una

volta i migliori. La scuola “Nuovi orizzonti” che da sempre è attenta al valore educativo del gioco della dama, tanto da inserirla fra le materie curriculari, rientra infatti a pieno titolo fra le più vincenti a livello nazionale grazie ai numerosi titoli conquistati alle varie finali nazionali dei Gss. Questo grazie al lavoro portato avanti da oltre 20 anni, prima dal maestro Tito Cogliandro e attualmente dal formatore Nazionale Fid nonché presidente dell’A.s.d. “il bianco e il nero” Antonino Cilione. Il prossimo appuntamento con la dama a Reggio Calabria è previsto per il prossimo 7 maggio, data in cui si svolgerà il IV Trofeo Città di Reggio Calabria che per questa edizione si svolgerà proprio presso i locali della scuola “Nuovi Orizzonti”e sarà dedicato esclusivamente ai giovani damisti.