Reggio Calabria, vergogna al Cimitero di Vinco: feretri in attesa di sepoltura da 4 mesi | FOTO e VIDEO

1 Aprile 2022 11:50

Feretri rimasti fermi nella cappella del Cimitero da mesi, in attesa di sepoltura: la triste storia arriva da Reggio Calabria

Sono venuti a mancare quattro mesi fa. Ma ancora, da allora, per loro manca una degna sepoltura. La storia (triste) arriva da Reggio Calabria, esattamente dal Cimitero di Vinco. Alcuni cittadini hanno infatti segnalato il grave stato di abbandono in cui versano i propri poveri parenti, deceduti mesi fa ma ancora senza possibilità di sepoltura. I feretri sono rimasti lì, fermi, dal giorno della morte, nella piccola cappella del Cimitero. Chi da due mesi circa, da fine gennaio, chi addirittura da quattro. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, infatti, c’è anche chi è deceduto il 2 dicembre scorso ed è dunque lì da quattro mesi. Sono tre i feretri filmati posti alla nostra attenzione, ma sei in totale. Inutile sottolineare quelle che sono le condizioni igienico-sanitarie in situazioni di questo tipo. Uno stato di abbandono e disagio tutt’altro che tranquillizzante specialmente in un periodo come quello attuale, in cui all’aspetto sanitario vengono poste tantissime attenzioni, dopo due anni di pandemia.

I familiari delle povere vittime vanno avanti da settimane con le segnalazioni a chi di competenza. Si sono rivolti agli enti preposti, senza ricevere risposte rassicuranti, e hanno adesso fatto affidamento all’Avvocato Serena Albano, che si occuperà del caso e proverà a scavare all’interno delle cause che hanno portato a questa situazione.