Reggio Calabria, abitanti e volontari del Borgo di San Salvatore restituiscono il decoro pulendo tutta la zona

10 Aprile 2022 11:55

Reggio Calabria, conclusa l’iniziativa “Borgo pulito” organizzata della Pro loco San Salvatore APS

Nella giornata di ieri sabato 9 aprile 2022, presso il borgo di San Salvatore, sulle colline di Reggio Calabria, si è conclusa l’iniziativa: “Borgo pulito” organizzata della Pro loco San Salvatore APS, della Vallata del Sant’Agata, che ha visto il coinvolgimento attivo di tanti volontari ed appassionati che, gratuitamente ed armati di tanta buona volontà, si sono presi cura del borgo, attraverso un’opera straordinaria di cura, di decoro e di pulizia.

Ai piedi della rupe di Suso (l’antica città di Sant’Agata distrutta dal terribile terremoto del 1783), a partire dalle ore 14.30, dopo l’appuntamento a Piazza San Giovanni, un numero cospicuo di circa 25 volontari hanno provveduto alla pulizia delle principali vie e piazze del paese.

L’iniziativa, che vede al centro la questione ambientale e del decoro urbano, oltre a rinforzare il senso di appartenenza alla comunità, ha contribuito a rendere il borgo più accogliente, pulito e sicuro, per chi ci abita e per chi viene a visitarlo. Non sono mancate le occasioni di svago durante il pomeriggio, concluse poi in maniera conviviale con tutti i partecipanti all’iniziativa. Il presidente, tutto il direttivo ed i soci esprimono grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che verrà riproposta anche nei mesi a seguire. Per ulteriori informazioni si rimanda ai contatti social dell’associazione e al numero WhatsApp: 377/5989656.