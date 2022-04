Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio inaugurata la “Sala dei Sindaci” | FOTO

27 Aprile 2022 19:15

Reggio Calabria, l’evento rientra nel calendario di iniziative programmate dall’Amministrazione comunale per i 100 anni dall’inaugurazione di Palazzo San Giorgio

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, è stata inaugurata la “Sala dei Sindaci”, il transatlantico del Municipio che da oggi ricorderà, perennemente, tutti i primi Cittadini, 23 in totale, che a partire dal 1943, si sono alternati sullo scranno più alto di Palazzo di Città. Per l’occasione è stato anche presentato anche l’annullo filatelico predisposto da Poste Italiane per celebrare il secolo vissuto dal Comune. L’apertura ufficiale della sala è stata preceduta da una breve cerimonia che ha registrato gli interventi del sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, dell’assessore alla Cultura, Irene Calabrò, del presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, della direttrice della filale di via Miraglia di Poste Italiane, Teresa Cozzolino, e del professore Antonino Romeo, storico e studioso della città di Reggio Calabria. Nell’annunciare che, a breve, partiranno i lavori di ristrutturazione di Palazzo San Giorgio, il sindaco Brunetti si è detto “emozionato nel poter presenziare ad un evento storico per la città”. “Abbiamo voluto celebrare i 100 anni di Palazzo San Giorgio – ha detto – immortalando i sindaci che si sono succeduti dal ’43 in poi. Era un atto dovuto per la memoria del Palazzo e per quella di uomini che hanno dedicato la loro vita alla città”.

Per l’ assessore Calabrò, “ancor prima di parlare dell’importanza storica, artistica e culturale del palazzo progettato dall’architetto Basile, ci concentriamo sulle personalità che, con le loro storie ed i loro programmi politici, hanno animato queste mura segnandone la storia. Un gesto simbolico“, lo ha definito l’Assessora che “vuole portare al centro del pensiero critico dei cittadini il ruolo dell’uomo che si spende per la comunità mettendoci passione, volontà e sacrifici”. “È un’emozione particolare – ha concluso – perché guardando i volti ritratti nelle fotografie affisse alle pareti si leggono storie di politici, di reggini, di famiglie, di dipendenti comunali e reggini che, dietro la figura istituzionale di un sindaco, riversano aspettative e intenti di miglioramento dell’esistente”. Anche il presidente Enzo Marra ha manifestato la propria gioia nel partecipare al centenario di Palazzo San Giorgio: “È un momento storico sottolineato dall’inaugurazione della Sala dei Sindaci che onora la memoria di Reggio e dei Reggini. Un’idea importante – ha ricordato – nata lo scorso anno dalla volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà e subito accolta con favore da tutta l’amministrazione comunale. È un onore per me prendere parte a questa manifestazione rivolta al ricordo di persone che si sono spese, comunque, per il bene della città”.