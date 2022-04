Da Reggio Calabria a Perugia: 6 studenti del Liceo Scientifico da Vinci impegnati alle Olimpiadi di Astronomia

27 Aprile 2022 10:46

I giovani reggini sono impegnati in questi giorni a Perugia nelle competizioni nazionali

Un nuovo importante traguardo per gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. Gli studenti Vincenzo Artuso (1D), Daniele Brandi (1H), Silvia Chiacchio (3B), Chiara Luppino (3A), Alessandra Mandaglio (4H) ed Ilenia Trunfio (2G), avendo superato la selezione regionale delle Olimpiadi di Astronomia, organizzate dalla Società Astronomica Italiana, sono impegnati in questi giorni a Perugia nelle competizioni nazionali. “Ringraziamo la prof.ssa Maria Bova e la prof.ssa Myriam Calipari per il coordinamento dell’iniziativa, i docenti curriculari di Fisica e Scienze di tutti gli studenti e rivolgiamo un caloroso in bocca al lupo ai nostri meravigliosi ragazzi che ci propongono sempre nuove soddisfazioni”, si legge in post social pubblicato dall’istituto reggino.