Reggio Calabria, al via la Corrireggio 2022: programma e orari della manifestazione

25 Aprile 2022 07:45

Lunedì 25 aprile prende il via la Corrireggio 2022: il programma di tutte le iniziative e gli orari della manifestazione. Il Lungomare sarà chiuso al traffico

Il countdown è arrivato finalmente allo zero: oggi, lunedì 25 aprile, ci sarà la Corrireggio 2022! La famosa corsa podistica che colora la primavera di Reggio Calabria torna finalmente in presenza dopo due anni di restrizioni e limitazioni dovute alla pandemia di Covid. “La festa del ritorno”, uno slogan non casuale quello scelto dagli organizzatori della manifestazione realizzata con l’imprescindibile supporto di Legambiente. È stata una settimana di avvicinamento ricca di iniziative, così come sono tantissimi gli eventi in programma quest’oggi prima della corsa. Il Lungomare Falcomatà sarà chiuso al traffico nella mattinata, ma tornerà a riempirsi di persone: atleti, spettatori, curiosi, famiglie e chi più ne ha più ne metta. Reggio Calabria torna a correre verso la normalità!

Il programma della Corrireggio 2022

LUNEDI 25 APRILE 2022

Piazza Indipendenza – Reggio Calabria

40″ CORRIREGGIO

corsa podistica competitiva e corsa podistica per tutti

ore 9.00 – Raduno e iscrizioni – Lungomare Stele “I. Falcomatà”

ore 10.00 – Circolo Velico Reggio – Rada dei Giunchi

Regata Velica con TROFEO CORRIREGGIO a cura della FIV-Federazione Italiana Vela

ore 10.00- CORRIDOIO DI PACE Camminiamo e corriamo insieme. Per la pace. Contro tutte le guerre.

con la partecipazione di associazioni, volontari, rappresentanti istituzionali, atleti e cittadini

ore 10.20 – Consegna dei Premi Corrireggio alle virtù civiche e sportive

ore 10.45 – Partenza della Corrireggio – Corsa podistica competitiva e non competitiva

testimonial Alessia Bellino

Zona Tempietto lungo il percorso di gara

murales: “Ripartiamo dalla Bellezza” dedicato ai 50 anni del ritrovamento dei Bronzi

a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti e Legambiente