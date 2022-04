Reggina, Taibi: “restare? Decido dopo Como. Critiche mi hanno fatto male”

20 Aprile 2022 18:10

Il Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi è tornato a parlare di futuro e la sua posizione non cambia: ha bisogno di ancora un po’ di tempo per decidere

“Mi sono posto di aspettare almeno dopo Como, per avere le idee chiare con il Brescia. So che godo della stima del Presidente, ma in mille lingue ho detto che sentirsi sotto pressione ogni qualvolta c’è qualcosa di strano da una parte di persone non mi fa star bene. Io le critiche le ho sempre accettate, anche quelle gratuite da calciatore le ho rispedite al mittente, a Reggio sto bene, ma la cosa che mi lascia perplesso è il motivo di questo accanimento“. Parla così il Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi, che a RTI Calabria ha toccato ancora una volta l’argomento legato al futuro. La sua posizione non cambia: ha bisogno di ancora un po’ di tempo per decidere.

Ieri ai nostri microfoni il GM De Lillo lo ha blindato, chiarendo che Taibi con Gallo ha già parlato. E lui conferma: “abbiamo già parlato, ma mi siederò di nuovo con il Presidente tra 15 giorni. Sicuramente ci sarà un ridimensionamento, ma non è quello che mi preoccupa, mi aspetterei soltanto un po’ più di maturità da parte dell’ambiente. Ho ancora due anni di contratto, ho la stima della società e di una gran parte di città, ma mi hanno fatto male quest’anno delle critiche gratuite”.

Dunque, i colloqui ci sono ma quelli definitivi saranno almeno dopo Como: “quando prendo una strada non torno indietro – aggiunge il DS amaranto – Con la società stiamo lavorando, stiamo portando avanti i progetti e i programmi, ma qualcosa dentro di me dice anche che devo aspettare qualche giorno”.