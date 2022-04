Reggina, Taibi: “ci sono ottime probabilità che Stellone rimanga”. E su mercato e penalizzazione…

4 Aprile 2022 21:49

Le parole del Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi ai microfoni della tv ufficiale amaranto

“Contenti del lavoro di Stellone, domani proveremo a fare un’altra ottima prova così come fatto sabato a Cremona. La matematica non ci ha tagliato ancora fuori, quindi è logico provarci. Poi ovviamente sarà il campo a parlare. Domani si scenderà in campo con la voglia di fare l’impresa ed è giusto che i ragazzi ci provino fino alla fine per rispettare il campionato”. Così Massimo Taibi a Reggina Tv. Il Direttore Sportivo amaranto ha risposto alle ormai consuete domande sul futuro suo e di Stellone. “Se resto io? Passare alla seconda domanda”, ha detto scherzando. “Il rapporto col Presidente è costante, abbiamo fatto un discorso che dovremo riprendere tra qualche settimana. Appena finirà il campionato c’è tutto il tempo per parlare di futuro, di squadra e quant’altro. Stellone? Tante possibilità. Siamo avanti. Ci sono ottime probabilità che sia l’allenatore della Reggina. Stiamo parlando, nel calcio succede l’imponderabile ma io vedo Roberto ancora sulla panchina amaranto”, ha ribadito il dirigente.

Poi qualche passaggio sul calciomercato, seppur sia ancora presto: “Giovani come Fagioli e Carnesecchi li avevo valutati anch’io, ma hanno costi esorbitanti”, ha precisato tornando sul suo sfogo recente in merito alle critiche ricevute. Poi spazio alle domande dei tifosi: “Cambiaghi? Sta facendo un ottimo campionato ma ha un costo importante. Folorunsho? Non è in scadenza col Napoli, in estate vedremo ma credo che sia proiettato a giocare in Serie A. Se il Napoli vuole monetizzare non penso sia semplice per noi, vediamo”.

Infine, domanda sulla penalizzazione. Oggi infatti è arrivato il deferimento e si attende di capire quanti saranno i punti inflitti: “Non sono addentrato in queste situazioni – chiarisce Taibi – e da quello che ho sentito sono due punti, ma non sono sicuro di essere preciso”.