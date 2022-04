Reggina, Stellone: “futuro? Il mio contratto è sulla scrivania del Presidente…”

25 Aprile 2022 17:51

Le parole del tecnico amaranto Roberto Stellone al termine della partita tra Alessandria e Reggina

“E’ difficile trovare motivazioni quando non ci sono più obiettivi, ma la gara è stata equilibrata e l’Alessandria ha provato a vincerla”. Si esprime così, in conferenza stampa, Roberto Stellone. Il tecnico degli amaranto ha commentato il pari della Reggina ad Alessandria, soffermandosi sui singoli: “Giraudo ha sempre fatto delle ottime partite, ha iniziato con me e ha sfruttato la sua intelligenza e duttilità. Ejjaki ha giocato meno ma c’era una voglia matta di buttarlo dentro e sia con il Lecce che oggi ha fatto vedere buone cose”.

“E’ da alcune partite che pensiamo alla prossima stagione, ho avuto la sensazione del freno a mano tirato su certe scelte, può essere che manchi un pizzico di cattiveria. Tuttavia – precisa il mister – dal mio arrivo posso ritenermi soddisfatto: eravamo in crisi di risultati e anche di prestazione, i ragazzi sono stati bravissimi ad applicarsi per uscire da questa situazione”. In ultimo, sul futuro, Stellone non fa altro che confermare quanto già ribadito di recente: “il contratto è sulla scrivania del presidente, è pronto e prima o poi lo firmeremo”.