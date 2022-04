Reggina, a volte ritornano: Pasqua a Reggio Calabria per Reginaldo, avvistato sul Lungomare

17 Aprile 2022 13:31

Reginaldo a Reggio Calabria per Pasqua: l’ex attaccante della Reggina avvistato sul Lungomare

A Reggio Calabria ha lasciato un pezzo di cuore. Scelto dagli amaranto nell’estate del 2019, Reginaldo è stato tra i protagonisti della splendida cavalcata della Reggina di Toscano verso la Serie B. Già ad inizio agosto era idolo della Sud, con la doppietta al Vicenza in Coppa Italia, poi 4 reti e tanti assist in 27 presenze in campionato. A fine stagione l’addio con la piazza, ma il brasiliano è rimasto legato alla città dello Stretto, tanto da ritornarci. E lo ha fatto oggi, giorno di Pasqua, come si può vedere su Instagram. Il giocatore ha infatti postato una storia di pochi secondi in cui filma il Lungomare di Reggio Calabria. Per la cronaca, Reginaldo quest’anno ha giocato nel Picerno: tre reti per lui, di cui due al Messina.