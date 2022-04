Dalla Reggina alla Seconda Categoria: Jeremy Menez tifoso speciale del Saline Joniche Calcio | VIDEO

30 Aprile 2022 19:28

Ha giocato a Roma, Milano, Parigi, nelle più importanti città e capitali europee. Ora è a Reggio Calabria ed è diventato un tifoso speciale del… Saline Joniche Calcio. Jeremy Menez, attaccante della Reggina, ha voluto rilasciare un videomessaggio speciale alla squadra ionica, che lotta per entrare nei playoff del girone E di Seconda Categoria. Domani, ultima giornata, il Saline ospita il Real Cittanova, che lo sopravanza al quinto posto (ultimo utile per entrare agli spareggi) di due punti. Serve una vittoria per la matematica dei playoff: “ciao ragazzi sono Jeremy, dai che ce la dobbiamo fare, forza Saline per i playoff e speriamo bene”, le parole del francese nel videomessaggio.