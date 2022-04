Reggina-Lecce 1-0, le pagelle di StrettoWeb: lezione della difesa amaranto, Strefezza e Coda non la vedono

18 Aprile 2022 17:18

Reggina-Lecce, le pagelle di StrettoWeb al termine del match

La Reggina fa l’impresa e batte il Lecce al Granillo per 1-0 nel giorno di Pasquetta. Decide Folorunsho. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Turati 6 – Zero tiri in porta del Lecce, per questo rasenta il senza voto. Da segnalare solo qualche uscita, di cui una nel finale tutt’altro che perfetta, in cui Coda sfiora il gol.

Loiacono 7 – Difesa perfetta, oggi, contro uno degli attacchi migliori del campionato. Lui non commette sbavature.

Cionek 7 – Idem come sopra. Giganteggia. Prestazione sublime.

Amione 7 – Ordinato, attento e preciso. Nessuna sbavatura. Eppure davanti c’era la coppia-gol più forte dell’intero campionato.

Lombardi 6.5 – Nella prima parte si addormenta e spreca un pericoloso contropiede, ma verso fine primo tempo sfiora il gol tagliando al centro su filtrante di Di Chiara. Ripresa sufficiente.

Bianchi 7 – Ottima gara per il centrocampista amaranto. Garantisce equilibrio in mezzo, nel reparto in cui la squadra di Stellone vince la gara. Bene in entrambe le fasi. E nel finale emula i bei tempi di Totti e Zidane al Granillo, stoppando in corsa e concludendo al volo.

Crisetig 7 – Entra nell’azione dell’1-0 col servizio illuminante per Kupisz. Ordinato in mezzo, anche grazie alla compattezza di squadra. Tra i migliori.

Kupisz 7 – Quinto o mezz’ala, cambia poco: quantità, corsa, equilibrio. Oggi è accentrato, fa da collante ed entra nell’occasione dell’1-0, con il tiro a giro da interno area che da il là al vantaggio di Folorunsho.

Di Chiara 7 – Oggi torna largo, quinto di sinistra, ed è tra i più pericolosi. Le occasioni nascono quasi sempre da lui, abile nelle due fasi. Gli elogi in questa stagione si sprecano. Così come le parolacce dei tifosi amaranto qualora dovesse andare via in estate (probabile, ma Taibi parlerà col Perugia e proverà a far qualcosa).

Rivas 6.5 – Corre dal 1954 (ma è nato nel 1998), anche se è come sempre inconcludente. Prestazione nel complesso positiva. Dialoga bene con Folorunsho.

Folorunsho 7.5 – Secondo gol in campionato per The Mask, che approfitta per timbrare il cartellino non appena ha la possibilità di giocare più vicino alla porta. Davanti è incontrollabile: viene dietro, si prende il pallone, apre il gioco, fa il trequartista, la mezz’ala, la sottopunta. E l’attaccante (quando segna). Unica nota stonata è la sua uscita zoppicante dal campo dopo essere saltato di testa.

All. Stellone 7.5 – Dopo due prestazioni così così, batte la capolista con merito. Sceglie di giocarsela senza centravanti e con gente di gamba e rapidità. E ha ragione. Difesa perfetta. E la squadra sta bene.

dal 70′ Montalto s.v. –

dal 70′ Adjapong 6.5 – Entra bene e ha voglia di dimostrare tanto alla sua ex squadra, come evidenziato dalle due sgroppate finali.

dal 72′ – Ejjaki s.v. – Esordio stagionale per il giovane centrocampista. Stellone aveva anticipato che avrebbe dato spazio a qualcuno tra quelli che hanno giocato meno.

dal 76′ Giraudo s.v.