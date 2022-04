18 Aprile 2022 17:49

Michael Folorunsho commenta così al termine del match tra Reggina e Lecce, parlando dell’ex tecnico Baroni

“Mi dispiace che il mister non abbia voluto salutarmi a fine partita. Non è stata una partita, la nostra, contro Baroni. Tengo a chiarirlo”. L’autore del gol di Reggina-Lecce, Michael Folorunsho, nella conferenza post gara precisa così. L’ex tecnico è stato colui che maggiormente lo ha valorizzato in riva allo Stretto nella seconda parte della scorsa stagione.