Reggina-Lecce, i convocati di Stellone e le possibili scelte: spazio a chi ha giocato meno

17 Aprile 2022 18:18

I convocati scelti dal tecnico amaranto Roberto Stellone per il match di domani al Granillo tra Reggina e Lecce

Si torna in campo a Pasquetta. Weekend lungo per il calcio, ma la Serie B è di scena il lunedì. La Reggina ha chiuso anzitempo il suo campionato. Ottenuta la salvezza matematica, ha anche visto sfumare i playoff e attende adesso la penalizzazione, muovendosi poi di conseguenza. E se il club ha già cominciato a programmare la prossima stagione (Stellone anche ieri in conferenza ha ribadito la volontà di continuare, confessando come manchi solo la firma del Presidente Gallo sul rinnovo), c’è ovviamente da terminare l’attuale torneo, che va onorato fino alla fine nonostante non abbia più nulla da chiedere.

La prima delle ultime quattro sfide è in casa contro il Lecce dell’ex Baroni (fischio d’inizio ore 15). C’è curiosità per capire se e chi mister Stellone utilizzerà dal primo minuto. Già prima di Ascoli aveva anticipato che avrebbe potuto dare spazio a chi ne ha avuto poco nel corso della stagione, concetto confermato anche ieri in conferenza. Allo stesso modo, però, probabilmente cercherà il giusto equilibrio per schierare la miglior squadra possibile e giocarsela contro una delle candidate dirette alla promozione. Di certo mancheranno Stavropoulos e Menez, squalificati, così come Lakicevic ancora infortunato e i soliti Franco e Faty. Da non escludere l’utilizzo di gente come Aya, Tumminello, Denis, così come, magari, anche a gara in corso, Ejjaki, a cui comunque dovrebbe essere concesso più spazio da qui alla fine. Di certo, alcune scelte potrebbero essere indicative di quali saranno gli elementi su cui potrebbe puntare Stellone nella prossima stagione. Di seguito i convocati.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Cionek, Di Chiara, Giraudo, Loiacono.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Montalto Tumminello.

Indisponibili: Faty, Franco, Lakicevic, Menez, Stavropoulos.