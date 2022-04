Reggina-Juve 2-2 e primo gol in Serie A: Nino Barillà posta sui social una data indimenticabile | VIDEO

26 Aprile 2022 18:11

Nino Barillà ricorda una data storica: 26 aprile 2009, 13 anni fa, giorno del suo primo gol in Serie A in un Reggina-Juventus

La prima volta non si scorda mai. E vale per tutto. Tutto ciò che è romantico. Il calcio, ovviamente, ha tanto di romantico. E’ romantico soprattutto se racconta la storia di un ragazzo semplice, che gioca per la squadra della sua città, in Serie A, e che segna il suo primo gol nello stadio di casa, stracolmo, alla Juventus e al portiere più forte del mondo. Stiamo parlando di Nino Barillà, “Nino ra Catuna”, già da allora. E la data, storica, è quella del 26 aprile 2009, 13 anni fa.

In A ha già esordito, davvero giovanissimo, qualche anno prima, ma quella è la stagione in cui si consacra e comincia a giocare stabilmente. E in quel pomeriggio arriva la Juve di Buffon, Del Piero e Nedved. Ci sono 28 mila spettatori. A metà primo tempo, il sogno di tanti: fare gol a Buffon. Adejo crossa, in posizione defilata c’è Barillà, che schiaccia di testa; Buffon respinge, ma dentro la sua porta. E’ gol. Barillà esplode di gioia. Non ci può credere. Ha segnato il primo gol della sua carriera in Serie A al portiere più forte del mondo e ad una grande del calcio italiano, davanti ad un Granillo che urla il suo nome. Non si può dimenticare, quella data. Soprattutto per lui. E infatti oggi, a distanza di 13 anni, la ricorda. Come? Con un’eloquente Instagram Story: sfondo amaranto e la data, 26 aprile 2009, con l’hashtag #indimenticabile. Di seguito il video.