Reggina e Polizia Postale insieme in campo per la sicurezza in rete

3 Aprile 2022 16:56

#Inreteconilcuore, le iniziative di Reggina e Polizia Postale per la sicurezza in rete

“Una sinergia a supporto dei giovani, un aiuto concreto al corretto utilizzo dei social. In un contesto sempre più caratterizzato dal “digitale”, non si può non tenere conto delle problematiche che si annidano all’interno di un mondo che da un lato offre opportunità di crescita, confronto e sviluppo, ma dall’altro presenta parecchie insidie. Oggi come non mai, è necessario far sì che la sensibilità ed il rispetto verso gli altri prevalgano su autentiche piaghe da estirpare, come quella del cyberbullismo. In tale ottica, la Reggina 1914 e la Polizia Postale scenderanno in campo fianco a fianco, attuando una serie di iniziative che prenderanno corpo tra lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 aprile”. E’ quanto si legge in un comunicato del club amaranto, che poi illustra le iniziative.

“Lunedì 4 aprile, all’interno di Reggina TV (ore 15:00), andrà in onda uno speciale sulla lotta al cyberbullismo, condotto dal direttore Maurizio Insardà. Ospiti dello speciale, Maria Laura Creazzo, Commissario Capo Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria, Anna Curcuruto, Sovrintendente Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria, e Mauro Mariani, Assistente Capo Coordinatore Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria. Il “NO” al cyberbullismo, verrà ribadito martedì 5 aprile, in occasione di Reggina-Benevento, attraverso ulteriori iniziative a cura del club. Mercoledì 6 aprile, infine, un calciatore amaranto sarà presente all’incontro organizzato dalla Polizia Postale con alcune scuole di Reggio Calabria. IN RETE CON IL CUORE: un impegno costante per una sfida da vincere”.