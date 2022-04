Reggina, Denis: “avevo pensato che questo sarebbe stato l’ultimo anno, ma se mi danno la possibilità di continuare qui sarò felicissimo”

14 Aprile 2022 14:13

Il campionato della Reggina non ha più nulla da chiedere, quando mancano quattro giornate al termine. La tifoseria chiede chiaramente ai calciatori di poter onorare al massimo gli impegni, a partire da quello di lunedì contro il Lecce. Il dibattito però, sin da ora, comincia a spostarsi sul futuro prossimo. Una delle domande che da un po’ di tempo si pone la piazza di Reggio Calabria è: German Denis resta o no? L’attaccante argentino ha provato a rispondere ai canali tv del club, non sbilanciandosi eccessivamente ma lasciando intendere le sue volontà oltre al suo smisurato amore verso squadra, società, maglia e città: “Io tengo tantissimo a questa maglia e a questa città – ha affermato – mi dà tanta vita. Ho ancora molto entusiasmo, non ho voglia di smettere, ma so che ovviamente non dipende da me. Se mi danno la possibilità ancora di vestire questa maglia io sarò felicissimo. Avevo pensato che questo sarebbe stato l’ultimo anno, ma vediamo che decide la società, cosa ha in testa”.