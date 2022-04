Reggina, German Denis nella storia: è il marcatore più anziano della Serie B!

30 Aprile 2022 18:51

Con il gol di oggi contro il Como, a 40 anni e 7 mesi, l’attaccante della Reggina German Denis supera un ex amaranto (Alessandro Lucarelli) e diventa il marcatore più anziano della Serie B

Non poteva non segnare. Sarebbe stata la sua prima stagione senza gol. Ma alla prima da titolare quest’anno fa centro. E il Granillo torna ad urlare il suo nome dopo un anno: stiamo parlando del Tanque, German Denis, tra le poche note liete del non felicissimo pomeriggio del Granillo. Il Como ne ha segnati 4, ma una sua zampata aveva regalato il momentaneo 1-2 alla Reggina. Con relativo record. Con la marcatura a 40 anni e 7 mesi, infatti, l’argentino è entrato nella storia della Serie B, diventando il giocatore più anziano a segnare nel campionato cadetto. Il primato spettava a un altro ex amaranto, Alessandro Lucarelli, andato in gol a 40 anni e 6 mesi il 27 gennaio 2018. Per l’attaccante amaranto, invece, 40 anni e 7 mesi oggi. Non resta che dire: “chapeau!”. Per l’ennesima volta in questi tre anni e non solo.

“Far parte di una società con tanta storia come la Reggina è bello, sono grato perché mi ha dato tanto – ha detto Denis a fine gara in conferenza – Futuro? Ancora ho entusiasmo, non mi sono ancora seduto a tavolo col club e come ho detto tante volte non dipende da me, ma ho ancora entusiasmo e ci tengo. Devo ovviamente iniziare a pensare cosa farò in futuro, è difficile. Quest’anno sono stato un po’ sfortunato, ad inizio ritiro mi sono fatto male, Stellone poi mi ha valutato e mi ha detto che dovevo giocare e mi sono fatto male di nuovo nella rifinitura. Io mi allenerò al massimo, rispettando sempre le scelte del tecnico”.