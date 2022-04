Reggina, Cozza risponde ai tifosi: “questi i più forti incontrati”. Poi la scopa della madre e le orecchie al Messina

23 Aprile 2022 22:32

Su Instagram, l’ex capitano amaranto Ciccio Cozza ha risposto alle domande più disparate dei tifosi

L’indimenticato ex capitano della Reggina Ciccio Cozza ha riposto senza filtri ai tifosi su Instagram, lasciandosi andare alle domande più disparate sul suo passato in amaranto e non solo e sul presente. Le risposte sono state postate poi sulle sue Stories. Passaggi interessanti sono quelli sui compagni più forti con cui ha giocato: “quanto erano forti Nakamura e Mozart? Lo erano come Amoruso, Di Michele, Brienza e Sottil“, ha rimarcato, mentre tra gli avversari Ronaldo “il fenomeno” a livello tecnico e Maldini quello con più personalità.

Non mancano i riferimenti all’infanzia, a Cariati: “ogni sera che scendevo al buio per tornare a casa, mia madre mi prendeva con la scopa“, scrive ridendo l’ex numero 10 amaranto, che ammette con un po’ di amarezza che “non è più il calcio di una volta” e che oggi sarebbe da Nazionale “con fascia di capitano”, ma “crepi la modestia”.

“L’anno che ha segnato la mia svolta? L’arrivo alla Reggina a 12 anni”, confessa. E sulle orecchie alla Curva del Messina in occasione dell’1-1 nel finale nel 2005: “dopo 87 minuti di fischi e insulti, una gioia immensa”. Infine, sulla Reggina attuale: “cosa ha sbagliato quest’anno? Troppi cambi di allenatore“, ha ammesso.