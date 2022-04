Reggina-Como, Stellone: “giocherà Denis”. E sul futuro: “ci sono da vedere alcune cose”

29 Aprile 2022 12:33

Le parole del tecnico amaranto Roberto Stellone alla vigilia di Reggina-Como: oltre ad annunciare la formazione, l’allenatore ha detto ancora la sua sul futuro

Vigilia di Reggina-Como, penultima di campionato. Domani al Granillo, alle ore 15, gli amaranto ospiteranno gli uomini di Gattuso, anch’essi salvi da qualche giornata. In conferenza stampa, il tecnico Roberto Stellone ha praticamente annunciato la formazione, sottolineando la presenza di Denis dal primo minuto e anche del giovane difensore Franco, all’esordio: “Domani partiranno dall’inizio Turati, Amione, Cionek e Franco, Bellomo e Adjapong, Ejjaki, Crisetig, Cortinovis, Denis, Montalto. Questo, in base ad alcune rotazioni e a voler premiare qualcuno, e così faremo anche con il Brescia. Partiremo con un 5-3-2 duttile che potremo cambiare eventualmente a gara in corso. Le motivazioni che conteranno non solo legate a obiettivi di squadra ma a livello individuale, chiunque vorrà far bene, dal portiere che non vorrà prender gol all’attaccante che vorrà segnare”. E poi anticipa anche alcuni convocati: “ci saranno i quattro Primavera Diop, Paura, Carlucci e Foti, poi vediamo per la prossima partita”.

Al di là di convocati, spazio ai giovani e formazione, chiaramente l’attenzione continua ad essere focalizzata sugli aspetti extra-campo. Nonostante l’accordo annunciato dal mister da qualche settimana, la firma sul rinnovo continua a non arrivare: “come ho detto la scorsa settimana – ribadisce Stellone – il contratto è lì e sto aspettando, dovremo vedere alcune cose e quando sarà il momento lo comunicheremo. Io non ho mai parlato col Presidente – precisa – l’ho fatto prima e dopo Terni, per il resto ci siamo incontrati un paio di volte al Sant’Agata e ci siamo salutati, non c’è altro”, ha affermato anche in relazione a quanto detto nel post Alessandria (“il contratto è sulla scrivania del Presidente”). Per il contratto ho parlato con Taibi, che ha riferito. In questo momento penso ci siano altre priorità, ma io sono pronto e disponibile ad aspettare e rispettare la decisione assunta. In caso di playoff avevo il contratto che scattava in automatico, non ci siamo riusciti e il punto interrogativo c’è fino al momento della firma. A livello economico è stato deciso. Chiedete al Presidente. I contratti si possono firmare e in un attimo annullare, non c’è alcun problema e io sono pronto a tutto. A volte le cose cambiano a distanza di giorni, c’è da parlare ma penso che da entrambe le parti il discorso contrattuale sia l’ultimo dei problemi”.

Al di là di come andrà a finire, il resoconto di Stellone con la Reggina resta ovviamente positivo: “la mia avventura qui è stata presa al volo alla chiamata di Massimo, non era un momento semplice ma non potevo farmi scappare l’opportunità perché piazza e città sono importanti. Avevo voglia di fare bene e ci ho messo il massimo dell’impegno insieme ai miei collaboratori. Non pensavo di ottenere la salvezza con 6-7 giornate d’anticipo, ma il merito è dei ragazzi, sono felice di quello che mi hanno dato e sono felice del mio operato”.