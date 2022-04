Reggina-Como, i convocati di Stellone: fuori anche Di Chiara, Tumminello e Stavropoulos

29 Aprile 2022 18:28

I 24 convocati scelti dal tecnico amaranto Roberto Stellone in vista di Reggina-Como di domani al Granillo, ultima interna della stagione

Al termine della rifinitura odierna, il tecnico della Reggina Roberto Stellone ha diramato la lista dei 24 convocati per l’ultima gara della stagione allo stadio Oreste Granillo, quella di domani al Granillo (ore 15) contro il Como. Prima convocazione dalla Primavera per Emanuele Foti e Gabriele Carlucci, i quali hanno scelto rispettivamente i numeri 23 e 18. Nuova chiamata per gli altri due “giovanotti” Diop e Paura. Gli assenti sono sette, tra cui Di Chiara, Tumminello e Stavropoulos oltre ai “soliti noti” Faty e Lakicevic.

La formazione, invece, l’allenatore romano l’aveva già annunciata questa mattina in conferenza stampa: giocherà Turati in porta, Amione, Cionek e Franco in difesa, Bellomo e Adjapong quinti, Ejjaki, Crisetig, Cortinovis in mezzo e Denis-Montalto coppia d’attacco.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Foti, Franco, Giraudo, Loiacono, Paura.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Carlucci, Cortinovis, Crisetig, Folorunsho, Ejjaki, Rivas.

Attaccanti: Denis, Diop, Galabinov, Kupisz, Ménez, Montalto.

Indisponibili: Aya, Di Chiara, Faty, Lakicevic, Lombardi, Tumminello, Stavropoulos.