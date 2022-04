Reggina, un’altra imbarcata al Granillo: il Como ne fa 4 nell’ultima interna stagionale

30 Aprile 2022 18:10

Altra imbarcata della Reggina al Granillo: il Como ne fa 4 nell’ultima interna amaranto della stagione

1-4 pesante e un po’ inaspettato al Granillo. Il Como passeggia in casa di una Reggina non pervenuta, al netto di qualche piacevole individualità. L’ultima interna stagionale sembra quasi la fotocopia di Reggina-Frosinone di un anno esatto fa, anche se la partenza amaranto sembra buona e incoraggiante, a dispetto di un attacco poco pungente e di una difesa inspiegabilmente distratta e in vacanza. Ed è nuova imbarcata, come contro Alessandria e Benevento.

La partita. La Reggina palleggia, e basta. Il Como riparte in contropiede, e segna. Il primo tempo è questo. Tanto possesso, per gli uomini di Stellone, diversi cross in mezzo, ma poche occasioni. Denis alto da terra, Cionek di testa (Scaglia salva sulla linea con una spettacolare acrobazia) e Crisetig da fuori. Tutto qui. Ma poi ci si ricorda che quello amaranto è uno dei peggiori attacchi. Non lo è quello ospite, che in quattro occasioni confeziona una parata di Turati, un palo e due gol. Quello di Parigini, che batte Turati con un pallonetto dopo aver sfruttato il filtrante del compagno e l’errore di Adjapong (scivola), e poi il raddoppio di Blanco a fine primo tempo; qui Ejjaki perde il pallone, la difesa dorme e il calciatore ospite può battere in spaccata con Amione e Cionek immobili. La ripresa è sulla stessa lunghezza d’onda, ma c’è la speranza dell’intramontabile, che di nome fa German e di cognome Denis: grande movimento, Adjapong mette in mezzo, El Tanque fa centro. Dura poco, però, perché la difesa continua a dormire e a regalare 1-3 e 1-4 di Cerri e La Gumina, con la partita che finisce in netto anticipo ma permette ai giovani Paura e Foti di esordire. Ora il Brescia venerdì sera per chiudere la stagione. Di seguito il tabellino e sotto la classifica aggiornata.

Reggina-Como 1-4, tabellino

Marcatori: 20′ Parigini (C), 43′ Blanco (R), 52′ Denis (R), 61′ Cerri (C), 83′ La Gumina (C).

Reggina (3-5-2): Turati; Cionek (66′ Paura), Amione, Franco (56′ Giraudo); Adjapong, Ejjaki, Crisetig, Cortinovis, Bellomo (56′ Rivas); Montalto (66′ Galabinov), Denis (76′ Foti). A disposizione: Micai, Loiacono, Bianchi, Carlucci, Folorunsho, Diop, Ménez. Allenatore: Stellone.

Como (4-4-2): Gori; Iovine, Scaglia, Solini, Ioannou; Parigini (76′ Peli), Arrigoni, Bellemo, Blanco (76′ Nardi); Gliozzi (65′ La Gumina), Cerri (85′ Gabrielloni). A disposizione: Facchin, Zanotti, Bertoncini, Kabashi, Ciciretti, Varnier, Vignali, Bovolon. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina. Assistenti: Gabriele Nuzzi di Valdarno e Manuel Robilotta di Sala Consilina. IV ufficiale: Antonino Costanza di Agrigento. VAR: Luca Massimi di Termoli. A-VAR: Domenico Rocca di Catanzaro.

Note – Ammoniti: Montalto (R), Cionek (R). Calci d’angolo: 4-7. Recupero: 1′ pt, 3′ st.

