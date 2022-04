Reggina-Benevento 0-1, termina il primo tempo: decide per ora il gol dell’ex Insigne | LIVE

5 Aprile 2022 19:34

Reggina-Benevento, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Obiettivo? Fermare un’altra big. La Reggina lo ha fatto col Pisa, lo ha fatto contro la capolista Cremonese (a casa sua) e ora vuole ripetersi con il Benevento del reggino Fabio Caserta, che torna a casa. La squadra sannita, in piena bagarre promozione diretta, nel weekend ha asfaltato il Pisa con una cinquina netta. Al Granillo, però, c’è un’altra squadra – quella amaranto – che con Stellone ha perso punti solo nel beffardo pomeriggio contro il Perugia, salvo poi ottenere sempre i tre punti. E vuole farlo anche oggi, per tenere accesa la speranza playoff. StrettoWeb seguirà come sempre il match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Benevento, cronaca testuale live

45′ – Si chiude il primo tempo, niente recupero: 0-1 il parziale tra Reggina e Benevento.

43′ – Acampora da fuori, il pallone rasenta la traversa. Il Benevento risponde alla chance della Reggina, che appare però troppo leggera in mezzo.

42′ – Prima occasione per la Reggina! Crisetig ruba palla in zona pericolosa, la prende Menez che si invola verso la porta e conclude, ma Paleari devia in angolo.

41′ – Improta al volo, Turati para facilmente.

40′ – Fase di gara abbastanza noiosa: ritmi bassi, ma così va bene solo al Benevento.

33′ – Bruttissima punizione di Menez, il quale prende male la sfera, che non si abbassa. La posizione era invitante, il fallo se l’era guadagnato Folorunsho, come sempre propositivo quando parte da dietro.

31′ – Dieci minuti dal vantaggio, ma non è successo nulla: sterile la reazione amaranto, gli ospiti gestiscono senza affanni.

20′ – Gol dell’ex, il Benevento passa: errore di Crisetig, che si fa rubare il pallone, lo ruba un avversario e lo serve a Insigne, che batte Turati. Si sblocca la gara.

19′ – Occasione Benevento: calcio piazzato dalla sinistra, tocco in mezzo, ma Barba spara clamorosamente fuori a due passi dalla porta. Prima vera chance della gara.

15′ – Cosa ha sprecato Menez! Contropiede pericolosissimo della Reggina, il francese porta palla, si invola verso la porta, ha spazio e tempo per puntare, ma liscia clamorosamente la palla.

12′ – Palla dalla destra, Improta arriva male e schiaccia il piattone.

9′ – Primo corner della sfida: è per il Benevento. Nulla di fatto.

5′ – Sovrapposizione sulla sinistra di Adjapong, che si accentra e prova il tiro. E’ già la seconda importante discesa dell’esterno, servito da Menez.

1′ – Partiti! Comincia il match del Granillo tra Reggina e Benevento!

PRIMO TEMPO

Reggina-Benevento, formazioni ufficiali

Tanti cambi, come prevedibile, rispetto a Cremona. Torna Loiacono, che sostituisce Cionek. Mezz’ali rapide e offensive al fianco di Crisetig: scelto Cortinovis, dall’altro lato Folorunsho, in posizione arretrata dopo le ultime tre gare da sottopunta. Come da pronostico, gli esterni sono Adjapong e Kupisz, mentre davanti di nuovo l’attaccante pesante: è Galabinov ad affiancare Menez.

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Folorunsho, Crisetig, Cortinovis, Kupisz; Ménez, Galabinov. A disposizione: Micai, Aya, Cionek, Giraudo, Stavropoulos, Bellomo, Bianchi, Hetemaj, Lombardi, Rivas, Denis, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Elia; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Forte, Improta. A disposizione: Manfredini, Gyamfi, Foulon, Masciangelo Pastina, Brignola, Petriccione, Tello, Viviani, Brignola, Farias, Moncini, Sau. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Gamal Mokhtar di Lecco e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. IV ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. VAR: Antonio Rapuano di Rimini. A-VAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.