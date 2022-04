Reggina-Benevento 0-3, le pagelle di StrettoWeb: che impatto di Bellomo, male Crisetig e Galabinov

5 Aprile 2022 21:12

E’ appena terminata la sfida del Granillo tra Reggina e Benevento: come di consueto, al termine del match, le pagelle della nostra redazione

Seconda sconfitta al Granillo per la Reggina di Stellone, che in casa non ha mezze misure: o vince o perde. Contro il Benevento pesante 0-3 per via delle reti di Insigne, Forte e Moncini. Di seguito le nostre pagelle.

Turati 5.5 – Gli passa la sfera sotto le braccia nel gol di Insigne, non blocca in occasione dello 0-3. Così così.

Loiacono 6 – Qualche errore di troppo in avvio, ma esce alla lunga e si rende protagonista anche di qualche buon recupero. Esce stremato, aveva i crampi.

Amione 5.5 – Non è stata la sua migliore prestazione, ma ci può stare dopo prove di alto livello. Qualche difficoltà in avvio, ma esce alla lontana. Nel momento migliore, però, maglia troppo larga su Forte, che ha tutto il tempo per colpire di testa. Starà ancora rispettando il metro di distanza?

Di Chiara 6.5 – Come sempre tra i migliori, anche oggi passa dalla posizione di braccetto difensivo a quello di ala in un amen. Teletrasporto o cosa?

Adjapong 6 – Molto propositivo. Spinge più di Kupisz, sin dall’inizio, approfittando dell’asse con Di Chiara e Menez. Esce per un problema muscolare.

Folorunsho 6.5 – Tra i migliori in campo degli amaranto: alla solita corsa unisce qualità ed è tra i pochi a provarci.

Crisetig 5 – Il Benevento rimane alto, la Reggina palleggia troppo e sbaglia anche troppo. In uno dei tanti errori dal basso, il suo, nasce il vantaggio ospite. Poi rimedia rubando il pallone che dà il là all’occasione di Menez a ridosso dell’intervallo, ma in generale la prova è insufficiente.

Cortinovis 5.5 – Partite come queste, in cui si costruisce poco e si soffre in mezzo, non sono le sue, per caratteristiche. E infatti si accede un po’ di più solo quando entra Bellomo e la Reggina accelera, ma poi esce dolorante.

Kupisz 6 – Solita gara “alla Kupisz”, non demerita.

Ménez 6 – Si muove molto, partendo come sempre dal centro sinistra e puntando la porta. Sbaglia qualcosa non da lui, ma è anche tra i pochi a creare qualcosa nel primo tempo. Nella ripresa si accende a sprazzi. Sufficiente.

Galabinov 5 – Insufficiente. E se ne accorge anche il Granillo, che mugugna quando esce. E’ pur vero che lo servono pochissimo, infatti avrà toccato forse tre palloni. Mai nel vivo del gioco.

dal 54′ Lombardi 6.5 – Buon impatto, è la sua la migliore occasione amaranto nella ripresa.

dal 54′ Rivas 6 – Provano a sfruttare la sua velocità, ma incide pochino, sicuramente meno degli altri neoentrati.

dal 72′ Bellomo 6.5 – Che impatto! Mancava dal campo da un po’ e lo fa notare in ogni modo: esce, si piazza a sinistra ed è indemoniato: cross, filtranti, conclusioni, cambi di gioco. Il suo ingresso coincide con il cambio di passo della Reggina, peccato che Forte rovini tutti.

dall’84’ Denis s.v.

dall’84’ Aya s.v.

All. Stellone 5.5 – Non lo stesso approccio di Cremona, anzi tutt’altro: Reggina “spenta”, scarica, in avvio. Per 60 minuti vive solo di qualche fiammata di Folorunsho e Menez. Poi azzecca di nuovo i cambi (Bellomo e Lombardi) ma Forte gli rovina i piani.