Referendum Montemare, il Comitato per il No: “i cittadini siano informati sul voto referendario”

7 Aprile 2022 09:32

Referendum Montemare, il Comitato per il No: “vogliamo che i Messinesi facciano una scelta consapevole”

“Finalmente pare esserci ufficialmente una data per il voto sul referendum consultivo su Montemare: 12 Giugno 2022 assieme alle elezioni amministrative ed ai referendum sulla giustizia. In questa data tutti i cittadini Messinesi saranno chiamati ad esprimersi anche sulla proposta di secessione di 1/3 del territorio cittadino. Una scelta senz’altro coraggiosa, quella dell’election day, che porrà sui Messinesi tante responsabilità, in un solo giorno ed in una sola volta dovranno esprimere la loro volontà sui referendum di riforma della Giustizia, sul candidato a Sindaco, sul Consiglio Comunale, sulle Municipalità e, nondimeno, sulla secessione di 1/3 del territorio Messinese”. E’ quanto afferma in una nota il Comitato per il NO a Montemare. “Una giornata, quella del 12 Giugno che si preannuncia dunque importante per il futuro dell’intero territorio che sarà, decisamente, nelle scelte e nelle mani di tutti i suoi cittadini. In questa mole di scelte e di informazioni, vogliamo che i Messinesi facciano una scelta consapevole anche con riguardo al Referedum su Montemare che già per sua astrusa meccanica in riferimento al quorum (conteggiato sue due popolazioni differenti) rischia di essere poco comprensibile ed il suo esito sottovalutato. Per questo motivo, in qualità di Comitato per il No a Montemare faremo del nostro meglio per rendere il Referendum “semplice”, spiegandone in maniera diretta e comprensibile meccaniche, impatti, aspetti e contraddizioni di un progetto secessionista che potrebbe avere esiti devastanti per l’intero territorio. Lo faremo mediante post, video ed interviste sulle nostre pagine Facebook ed Instagram e mediante eventi sia online che fisici. Siamo convinti che solamente rendendo accessibili e comprensibili le dinamiche di voto ed il progetto Montemare sia possibile consentire una scelta informata non solo ai fini del voto ma anche dopo lo stesso in ottica di consapevolezza e definitivo rilancio dei villaggi della nostra città, con la speranza che Montemare diventi ben presto un lontano ricordo, un pericolo scampato ma che dovrà essere monito per il futuro. Ovviamente rimaniamo costantemente aperti ad ogni confronto. In ultimo, un pensiero va ai futuri componenti dei seggi elettorali: presidenti, segretari e scrutatori, i quali si troveranno ad affrontare una sfida senza precedenti in termini di impegno fisico e mentale nonché di complessità delle operazioni dovuta alla moltitudine di votazioni che di certo non renderanno “leggero” l’operato dei seggi”, conclude la nota.