E’ in Sicilia l’unica squadra imbattuta d’Italia: Ragusa Calcio promossa in Serie D senza mai perdere

12 Aprile 2022 16:57

Si trova in Sicilia l’unica squadra imbattuta d’Italia: il Ragusa Calcio non ha mai perso quest’anno e domenica ha raggiunto la promozione in Serie D

Pochi, nella storia del calcio. A grandi livelli si ricorda il Milan di Capello, gli Invincibili dell’Arsenal di Wenger o la più recente Juve di Conte. Sono le squadre (pochissime) in grado di rimanere imbattute per tutto l’arco della stagione: mai una sconfitta. Un’impresa ardua, difficilissima. Ma c’è una compagine, nell’estremo Sud, che c’è riuscita. E’ in Sicilia, la stessa Regione che ha purtroppo dovuto dire addio a uno nobile del nostro calcio, il Catania, scomparso qualche giorno fa. A regalare sorrisi, però, ci pensa il Ragusa, unica squadra in Italia imbattuta tra Serie A, B, C, D ed Eccellenza. Su ben 824 compagini, è stata l’unica a non perdere mai quest’anno. E domenica, battendo 4-1 il Viagrande, ha raggiunto la matematica promozione in Serie D. Cavalcata trionfante, con ben 20 successi e 5 pareggi, quando manca una gara al termine.