Rafael Nadal torna ad allenarsi dopo un mese di stop: si riaccendono le speranze per Roma e Roland Garros

19 Aprile 2022 23:31

Rafael Nadal torna ad allenarsi su un campo da tennis dopo un mese di stop per un problema a una costola: si riaccendono le speranze per il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros

Siamo nella parte dell’anno in cui il tennis si mette l’abito rosso. Iniziata la stagione su terra, c’era il serio rischio che il predatore del rosso, il tennista più dominante della storia della superficie, potesse restare fuori. Da un mese Rafael Nadal era fuori per un problema a una costola che ne aveva compromesso la respirazione. Tempi di recupero incerti, il classico day by day senza una data precisa. Quest’oggi la lieta notizia, confermata da due foto social: “oggi, dopo 4 settimane senza mettere piede su un campo da tennis, primo allenamento leggero. Che sensazione calpestare di nuovo la terra!“. Adesso è corsa contro il tempo alla ricerca della forma migliore per gli appuntamenti di Madrid o Roma, ma soprattutto per il Roland Garros.