Messina, col Taranto è uno spareggio. Mister Raciti: “per noi è partita della vita, vincere per la salvezza”. E sul Catania…

9 Aprile 2022 18:37

Le parole del tecnico peloritano Raciti alla vigilia dell’importantissimo Messina-Taranto: perché alla squadra siciliano mancano solo tre punti per la salvezza

Oggi è una pagina triste per il calcio siciliano. Il Tribunale ha infatti revocato l’esercizio provvisorio per il Catania, che verrà escluso dal campionato, dicendo addio a una storia lunghissima. Per l’esclusione serve l’ufficialità della Figc, ma la classifica – per forza di cose – cambia. Messina che da questa situazione ne esce avvantaggiato, recuperando una posizione. Alla squadra peloritana bastano tre punti per la salvezza diretta, che dunque potrebbe essere festeggiata con due giornate d’anticipo, in caso di vittoria domani contro il Taranto al San Filippo. “Quella di domani per noi è la partita della vita – dice mister Raciti senza mezze misure nella conferenza della vigilia – I fatti accaduti riscrivono completamente la classifica e vincere domani significherebbe essere matematicamente salvi. Un risultato fantastico perché meritato per quanto visto nel girone di ritorno, ottenuto con tutte le nostre forze. Campo e tribuna devono essere bollenti, domani chi tiene al Messina sarà allo stadio per ottenere con noi la salvezza, non possiamo sbagliare”, ha ribadito il tecnico chiamando in causa i tifosi”.

Il tecnico, tra l’altro, ha parlato proprio del Catania. Lui è catanese di nascita e ha lavorato anche per il club etneo. Dalle sue parole traspare quindi dispiacere: “non è una bella pagina di sport, io da catanese sono molto dispiaciuto. Ho lavorato 10 anni in quella società, ancora peggio. Anche se la rivalità c’è con Palermo e Catania, non fa piacere, è sempre bello vivere quelle partite”.

Il Messina è salvo se…

Come detto, per il Messina la salvezza è a un passo. Un traguardo, quello della permanenza, fino a qualche mese fa messo in dubbio. Grandi meriti a Raciti e a qualche innesto invernale. Ad influire però, ovviamente, anche la situazione Catania. Senza l’esclusione, la salvezza per la squadra peloritana sarebbe rimasta alla portata, ma più complessa da ottenere. Innanzitutto, per Carillo e compagni, il campionato finirà domenica prossima. L’ultimo match, infatti, sarebbe stato proprio contro il Catania, ma non verrà disputato. Delle gare già disputate contro gli etnei invece, come recita il regolamento, verranno tolti i punti ottenuti. -1 per il Messina, che all’andata aveva pareggiato per 2-2. Questo, però, poco influisce sulla graduatoria della compagine siciliana, che recupera una posizione ed esce dalla zona playout. Ma perché bastano tre punti? La situazione è semplice. Anche nel caso in cui il club dovesse rientrare nella griglia playout, con 3 punti domani riuscirebbe matematicamente a mantenerne più di 8 dalla penultima (adesso la Vibonese), evitando così il playout, come recita il regolamento. Perché andrebbe a 39 e la Vibonese, anche vincendone tre, andrebbe a 30, quindi -9. I playout li giocherebbe sicuramente, invece, qualora si facesse scavalcare sia dal Potenza che dalla Fidelis Andria, quest’ultima a -7. In caso di vittoria domani, il Messina manterrebbe il +7 (se vincesse anche la squadra pugliese) a due giornate dal termine, quindi la matematica. Di seguito la classifica con il Catania escluso.

Bari 71

Avelino 61

Palermo 60

Catanzaro 58

Monopoli 55

Virtus Francavilla 55

Foggia 48

Monterosi 47

Juve Stabia 44

Turris 43

Picerno 43

Latina 41

Campobasso 40

Taranto 37

Messina 36

Potenza 32

Fidelis Andria 29

Paganese 26

Vibonese 21

Catania escluso