Viadotto Ritiro a Messina, il sopralluogo dell’assessore Falcone: “prima carreggiata quasi pronta”

20 Aprile 2022 15:37

I lavori di ristrutturazione del viadotto Ritiro a Messina stanno andando avanti ormai da parecchi anni

La prima carreggiata del viadotto Ritiro di Messina è in prossimità di essere terminata. Lo ha reso noto l’assessore alle Infrastrutture in Sicilia Marco Falcone che, in un post pubblicato sui social, ha commentato: “ogni opera pubblica deve essere seguita giorno dopo giorno, dalle carte fino ai singoli mattoni. Con una visione d’insieme chiara, salda. Non farlo significa avere incompiute e fallimenti, quello cioè che vediamo da anni, per le mille disfunzioni che patiamo sulle infrastrutture in Sicilia e nel resto d’Italia. Anche sul viadotto Ritiro abbiamo rischiato. Per molti era un grande cantiere destinato alla desolazione, tante le problematiche che abbiamo affrontato attraverso Autostrade Siciliane. Oggi però siamo in pista, per davvero: la prima carreggiata è quasi pronta, come abbiamo verificato oggi in sopralluogo. In parallelo, avanza il montaggio dell’altra rampa, anche quella moderna e pienamente antisismica, a oltre 60 metri d’altezza sulla città di Messina”.

“È vero, si poteva fare prima e forse anche di più. Le nostre autostrade erano ferme a decenni fa. Ma difendere gli interessi di tutti noi, in questa nostra Regione Siciliana, significa cominciare, realmente, a mettere mano alle cose. Con idee, rigore e pazienza. Passo dopo passo, per invertire la rotta”, conclude Falcone. Potrebbe quindi sciogliersi definitivamente il nodo del viadotto Ritiro, i cui interventi di ristrutturazione stanno andando avanti ormai da parecchi anni.