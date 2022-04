Siderno, febbre da Volley: tutto pronto per il grande evento internazionale

7 Aprile 2022 21:30

Il weekend si tinge di volley a Siderno: il calendario delle qualificazioni

Meno di 24 ore all’inizio dell’evento di Volley internazionale che, a Siderno, vedrà affrontarsi tre nazionali U19 femminili: Italia, Germania e Paesi Bassi. Le squadre andranno a caccia del pass che vale la qualificazione diretta al campionato europeo in programma a Skopje, Macedonia, dal 27 agosto al 4 settembre. Le azzurrine, già medaglia d’argento ai mondiali, vogliono centrare l’obiettivo e chiudere il girone in testa alla classifica. Tre giorni di volley spettacolo, un appuntamento imperdibile per appassionati e non, che avranno l’occasione di ammirare dal vivo le giovani promesse della pallavolo europea. Le gare si svolgeranno presso il palazzetto dello sport di Siderno con capienza di circa 600 posti. L’ingresso sarà completamente gratuito ma con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Facciamo squadra e tifiamo insieme per il volley!

Il programma gare