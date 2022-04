Qualificazioni Europei femminili U19: Italia di scena a Siderno! Versace: “Calabria cornice ideale per eventi nazionali e internazionali”

4 Aprile 2022 12:03

Dall’8 al 10 aprile, a Siderno, si svolgeranno le qualificazioni europee di volley U19 femminile che vedranno scontrarsi 3 nazionali: Italia, Germania e Paesi Bassi. Il Sindaco della Città Metropolitana, dr. Carmelo Versace, esalta l’evento che promuoverà il territorio attraverso lo sport

E’ prevista per venerdì 8 aprile la gara di apertura dell’evento internazionale di volley che si svolgerà a Siderno. Tre giorni all’insegna della pallavolo internazionale con le nazionali U19 femminili di Italia, Germania e Paesi Bassi che si sfideranno per conquistare un posto agli Europei 2022 in Macedonia. Di seguito le dichiarazioni del Sindaco della Città Metropolitana, Dr. Carmelo Versace, a pochi giorni dall’inizio della manifestazione.

L’amministrazione, negli anni, si è dimostrata particolarmente vicina al mondo della pallavolo, sempre pronta a supportare le varie iniziative. Che valore ha lo sport per il territorio?

Si, è assolutamente vero che questa Amministrazione ha da sempre sostenuto la pallavolo e le iniziative sportive in genere, sia cercando di incentivarne la pratica, sia promuovendo la realizzazione di eventi sul territorio. Siamo convinti che lo sport sia elemento di coesione e di crescita sociale, sia in grado di generare opportunità economiche e sia eccezionale veicolo di promozione del territorio. Gli effetti della pratica sportiva, d’altra parte, hanno ripercussioni anche sulla qualità della vita dei cittadini, legata al benessere e a sani stili di vita. Dobbiamo, dunque, continuare a puntare ad incentivare in maniera costante lo sport, attribuendogli il giusto valore.

Abbiamo attraversato un lungo periodo di isolamento e paura a causa del Covid-19. Anche lo sport, inevitabilmente, ne ha risentito. Ospitare un evento di volley internazionale di questa portata può rappresentare un segnale di ripartenza?

Proprio in questi giorni si conclude lo stato di emergenza nazionale legato alla pandemia. Sono stati anni difficili e pieni di rinunce. Questa drammatica esperienza ci ha ricordato quanto sia importante salvaguardare la salute, ma anche quanto sia essenziale per tutti noi vivere e condividere attività ed esperienze senza paure e senza timori. Speriamo che questa iniziativa internazionale, importante per Siderno e per tutta la Città metropolitana, sia un momento di rinascita sociale, ma anche economica, con tutto l’indotto che ne deriva. Questa opportunità per il territorio arriva anche in un anno particolare, quello del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Cultura e sport possono e devono convivere, dobbiamo educare noi stessi a volgere e ad aspirare ad un continuo miglioramento e dobbiamo proporre, a chi viene nel nostro territorio, tutti gli aspetti che lo rendono unico.

Tra la città metropolitana e la Federazione Italiana Pallavolo c’è un sodalizio ormai consolidato. Che si tratti di Reggio Calabria o dei paesi limitrofi, la città metropolitana è stata selezionata più volte per ospitare iniziative pallavolistiche di rilievo. Potremmo dire che ‘’si torna sempre dove si è stati bene’’?

Credo proprio che sia così. Siamo conosciuti nel mondo per la nostra ospitalità e per la nostra capacità di accogliere e di fare sentire a casa. Dobbiamo scommettere su noi stessi e sul nostro territorio, esaltando le peculiarità e le eccezionali capacità che siamo in grado di mettere in campo…per rimanere in tema! Non ci manca nulla e ne abbiamo dato prova in molte occasioni. Continueremo a farlo, con sempre maggiore convinzione.

Sindaco, in ultima battuta cambiamo prospettiva: gli eventi sportivi possono rivelarsi ottimo veicolo per la promozione del territorio. Quanto è importante farsi trovare pronti in queste occasioni?

Il nostro territorio è cornice ideale e spontanea di eventi sportivi nazionali ed internazionali. Penso alla pallavolo, ma penso anche alle attività outdoor. Il clima, le bellezze culturali e storiche, l’enogastronomia, gli spazi incontaminati contribuiscono tutti a poter contestualizzare gli eventi in una cornice naturale. Dobbiamo proporre e stimolare la scelta della Città metropolitana per questo tipo di attività, attraverso accordi, protocolli con le federazioni, ma anche attraverso attività di marketing territoriale orientate a questo specifico settore. E dobbiamo sempre tenerci pronti, aiutando e sostenendo le strutture ricettive, anche promuovendone una formazione continua. Chi viene nella nostra Città metropolitana deve decidere di ritornare e deve farsi portavoce all’esterno di elementi positivi. Stiamo lavorando su tutto questo, cercando di segmentare e di individuare i giusti canali per comunicare la nostra straordinaria offerta territoriale.