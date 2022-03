Addio al super green pass nei ristoranti, da oggi cambiano le regole: ecco cosa dice il decreto

1 Aprile 2022 00:00

Giovedì 31 marzo finisce lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19: per le consumazioni al banco e ai tavoli, all’interno dei locali, servirà il green pass base

L’Italia viaggia spedita verso il ‘Freedom day’ del primo maggio e già da oggi si allentano le restrizioni anti-Covid. A scuola, sui mezzi pubblici, ma anche nei luoghi della ristorazione cambiano le regole sull’uso del green pass a partire da oggi, 1 aprile 2022. Per consumare nelle sale al chiuso dei locali, quindi al banco oppure seduti al tavolino, in bar e ristoranti è sufficiente esibire il green pass base, cioè la Certificazione Verde che si ottiene da tampone e che dura 48 ore. Green pass base necessario anche per accedere alle mense. Via il green pass, persino quello base, invece, se ci si siede ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti. Ecco sa dice il decreto, pubblicato su Gazzetta Ufficiale, nel punto specifico (2b dell’articolo 6):

“in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: […] b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati”.

Per mangiare all’aperto quindi non c’è bisogno di alcun tipo di certificazione. Resta l’obbligo di usare la mascherina (chirurgica o ffp2) negli spazi chiusi quando non si è al tavolo, per esempio quando si va a pagare o si vuole usufruire in bagno. Ed è bene ricordarsi di igienizzare la mani perché, se vero che lo stato di emergenza è concluso, il Covid-19 continua a circolare con la variante Omicron.