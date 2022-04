Puli-AMO Messina, ieri l’evento al Forte San Jachiddu: piantati tanti alberi per rispondere agli incendi

25 Aprile 2022 10:13

Nella giornata di ieri, in uno scenario mozzafiato come quello dello Stretto tra Sicilia e Calabria, molti volontari hanno avuto la possibilità di assistere dal Forte San Jachiddu, insieme agli amici di Puli-AMO Messina, e partecipare alla giornata “Pianti-Amo un albero a San Jachiddu”. L’iniziativa green, a cui hanno partecipato molte associazioni, tra cui Nuova Paloro, ha un forte impatto ambientale e si pone l’obiettivo di risanare una zona fortemente colpita dagli incendi che spesso, soprattutto nel periodo estivo. “I roghi danneggiano le nostre colline, per questo abbiamo piantato tanti alberi quanti sono stati i nuovi iscritti all’Associazione di Puli-Amo Messina, per un totale di circa 50 alberi tra alberi da sughero e roverelle. Ogni albero avrà il nome di ciascun socio iscritto e sarà nostro compito prendercene cura. Complimenti a tutti i volontari di Puli-AmoMessina, l’A.S.D. Nuova Peloro sarà al vostro fianco”, si legge nella nota. Nella gallery fotografica a corredo dell’articolo le foto dell’evento.