Psi: torna in edicola l”Avanti!’ della domenica

26 Aprile 2022 13:54

Roma, 26 apr (Adnkronos) – ‘L’Avanti!’ della domenica torna in edicola. Lo storico settimanale del Partito socialista Italiano fondato nel 1903 torna, ogni sabato a partire dal 30 aprile, in versione cartacea insieme al quotidiano ‘Il Riformista’.

Domani, mercoledì 27 aprile, alle 11.30 si terrà una conferenza stampa di presentazione del settimanale presso la sede del Psi (via santa Caterina da Siena 57 – nei pressi del Pantheon – Roma) con Enzo Maraio, segretario del Psi e direttore politico responsabile dell’Avanti! della Domenica; Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista; Giada Fazzalari, responsabile comunicazione Psi e vice direttore responsabile dell’Avanti!della domenica, Oreste Pastorelli, tesoriere del Psi e amministratore unico della Nuova editrice Avanti Srl.