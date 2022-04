“Al tuo funerale solo gatti che cercano topi, pezzente”: insultò così sui social, ora prosciolto il “castigatore” della Reggina

14 Aprile 2022 22:42

Michele Cossato, attaccante che una ventina d’anni fa castigò la Reggina con il suo Hellas, mandandola in B, è stato prosciolto dopo aver insultato un giornalista sui social

Il nome di Michele Cossato, dalle parti di Reggio Calabria, fa ancora venire gli incubi. Spareggio salvezza della stagione 2000-2001, la Reggina è avanti al Granillo per 2-0 dopo l’1-0 Hellas dell’andata. Mancano pochi minuti al termine e alla permanenza degli amaranto, ma l’attaccante del Verona gela i 25 mila presenti, segna il 2-1 e decreta la retrocessione per Cozza e compagni. Cosa c’entra, direte voi? Cossato, a distanza di 20 anni, si è reso protagonista di un episodio che ha conosciuto adesso la parola fine. Dopo la morte di Maradona, l’ex giocatore ha insultato sui social il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi. “Uno dei suoi gol più belli Maradona l’ha segnato contro le tifoserie che da anni discriminano i napoletani con schifosi cori razzisti”, aveva scritto il giornalista. Da qui l’intervento di Cossato: “Pensa che, quando morirai tu, forse al tuo funerale ci saranno solo i gatti alla ricerca dei topi. Pezzente, razzista e arrogante, Berizzi ripeto sei un odiatore seriale!”. La situazione è andata avanti per vie legali con la denuncia di Berizzi nei confronti di Cossato e l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Verona. Ora è arrivato il verdetto della magistratura scaligera, che ha deciso di archiviare il procedimento a carico di Cossato per “la particolare tenuità del fatto”.