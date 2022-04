Ucraina, la Russia denuncia: “programma militare biologico” in laboratori gestiti da USA e Germania

16 Aprile 2022 13:30

La Russia denuncia l’esistenza di un “programma militare biologico” in laboratori situati in Ucraina: le strutture sarebbero gestite da USA e Germania

La Russia torna a parlare di laboratori nucleari segreti situati sul suolo ucraino. A dichiararlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, intervistata da “Russia Today”. Zakharova ha denunciato all’Onu e ad altre organizzazioni internazionali la presenza di un “programma militare biologico” con 30 laboratori gestiti da USA e Germania in Ucraina.

“Prevedibilmente, Washington non sembra essere pronta a condividere con il pubblico alcuna informazione significativa sul suo programma militare biologico in Ucraina“, ha dichiarato Zakharova sul canale Telegram del ministero degli Esteri di Mosca, sottolineando poi che “secondo rapporti confermati, la Germania ha coordinato strettamente il suo lavoro sulla sicurezza biologica con i suoi alleati statunitensi, che hanno creato una rete di almeno 30 laboratori biologici in Ucraina“.